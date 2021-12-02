Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesi 'ne götürdü.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Atar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Seydişehir Devlet Hastanesi 'ne başvuran Ayşe Ata'ın ( 68), yapılan kontrolünde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

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