Ambulans helikopter merdivenden düşen kadın için havalandı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde merdivenden düşen 78 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Özdemir, evlerinin önündeki merdivenden düşerek yaralandı.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Özdemir, hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.