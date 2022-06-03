Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi

03.06.2022 11:19

Sarıyer'de ambulansa yol vermek isterken ara sokağa manevra yapan otomobil sürücüsüyle, motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Sarıyer'de ambulansa yol vermek isterken ara sokağa manevra yapan otomobil sürücüsüyle, motosiklet sürücüsü çarpıştı. Arkadan gelen ambulans ise direksiyonu sağa doğru kırarak son anda olası bir faciayı önledi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferahevler'den Tarabya istikametine doğru giden giden 34 EGY 721 plakalı otomobilin sürücüsü Emir Cevahir, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için ara sokağa manevra yaptı. Tam o anda ters istikamette seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Furkan Karapınar ile çarpıştı. Kazayı son anda fark eden ambulans şoförü direksiyonu sağa kırarak olası bir faciayı önledi. Motosikleti de altına alan ambulans, park halindeki 34 RRG 67 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ambulanstan inen sağlık ekipleri ise yaralıların yardımına koştu. Furkan Karapınar ile Barış Karapınar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(İHA)

Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi
Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi
Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi
Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi
Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi
Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi
Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi
Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi

YORUMLAR
500
Zamanla yarışan 112 Acil servis ambulans sürücülerine zorlu trafik eğitimi Zamanla yarışan 112 Acil servis ambulans sürücülerine zorlu trafik eğitimi Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı Yoğunluk Yaşanmasını Önledi Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı Yoğunluk Yaşanmasını Önledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:39:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement