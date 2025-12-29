Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Bolu'da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde ilerlemekte güçlük çeken bir ambulansın zor anları kameralara yansıdı.

Bolu'da günlerdir etkisini sürdüren ve hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Gece gündüz aralıksız yağan karla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçüldü.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI, AMBULANS ZOR ANLAR YAŞADI

Akşam saatlerinde kentin en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyir halinde olan 112 Acil Sağlık ambulansı, karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlandı.

GERİ MANEVRAYLA KURTULDU

Karda lastikleri sürekli patinaj yapan ambulans, dakikalarca bulunduğu bölgeden çıkmaya çalıştı. Sürücü, aracı hareket ettirebilmek için geri manevra yaparak hız kazanmayı denedi. Yapılan ani manevranın ardından ivme kazanan ambulans, karla kaplı yoldan güçlükle çıkarak yoluna devam etti.