Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Erdoğan S. (58) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.S., tedavi altına alındı. E.S., kendisini tüfekle yeğeni A.S.'nin (40) vurduğunu söyledi. A.S., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı - Son Dakika

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