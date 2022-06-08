Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı

08.06.2022 16:22

Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da amcasını tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Erdoğan S. (58) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.S., tedavi altına alındı. E.S., kendisini tüfekle yeğeni A.S.'nin (40) vurduğunu söyledi. A.S., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S.'nin, rastgele tüfekle ateş açarken amcasını vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı
Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı
Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı
Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı
Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı

YORUMLAR
500
Denizli'de tekel bayisine üstsüz giren kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Denizli'de tekel bayisine üstsüz giren kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ataşehir'de İBB otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs serbest bırakıldı Ataşehir'de İBB otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs serbest bırakıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:23:23. #1.12#
SON DAKİKA: Amcasını tüfekle yaralayan serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement