Amed Sportif'e Cezalar

30.01.2026 10:32
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 802 bin lira ceza aldı.

(DİYARBAKIR) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne sosyal medya hesabında yaptığı "saç örgüsü" paylaşımı nedeniyle "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve ideolojik propaganda" gerekçesiyle 802 bin lira para ve Kulüp Başkanı Nahit Eren'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesabında yaptığı "saç örgüsü" paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK'nın aldığı kararda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 802 bin lira para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'nın aldığı karar şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar ve İdeolojik Propaganda nedeniyle FDT'nin 38/1-b, 42/4., 42/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 802.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Amed Sportif Faaliyetler Kulübün Başkanı Nahit Eren'in, 22.01. 2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

