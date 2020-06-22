Amed Sportif Faaliyetler'de Mahsum ameliyat oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de sakatlanan genç futbolcu Mahsum İnanç, başarılı bir operasyon geçirdi.



Amed Sportif Faaliyetler kulübünden konuya ilişkin yalpan açıklamada, Mahsum İnanç'ın geçirdiği sakatlık nedeniyle ön çapraz ameliyatı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuz hastanedeki tedavisinin ardından fizik tedaviye başlayacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede takımla birlikte çalışmalarına başlamasını temenni ediyoruz" denildi.



Amed Sportif Faaliyetler'de Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıkları devam ediyor. 18 Temmuzda yapılacak maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde aralıksız sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, futbolcuların performansı her geçen gün artıyor. Teknik direktör Oktay Derelioğlu gözetiminde gerçekleşen çalışmalar her gün Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleşiyor. - DİYARBAKIR