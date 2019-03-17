Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe Belediyespor: 2 - 1

Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe Belediyespor: 2 - 1

5 dakika önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Suha Adıyaman, Osman Baruk,AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Ferhat, Yiğitcan, Hasan, Gökhan (Dk.90 Mehmet Erkut), Mehmet Sıddık, Oğuz, Yusuf (Dk.65 Berat), İlyas, Nezir (Dk.58 Furkan), BünyaminSANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre- Melik, Berke (Dk.

Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe Belediyespor: 2 - 1, System.String[]


STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Suha Adıyaman, Osman Baruk,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Ferhat, Yiğitcan, Hasan, Gökhan (Dk.90 Mehmet Erkut), Mehmet Sıddık, Oğuz, Yusuf (Dk.65 Berat), İlyas, Nezir (Dk.58 Furkan), Bünyamin

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre- Melik, Berke (Dk.84 Oğuzhan Kaylesiz), İrfan, Mert, Abdulkadir (Dk.60 İsmail), Muharrem, Bilal (Dk.73 Oğuz), Recep, Erbay, Can

GOLLER: Dk.21 Gökhan, Dk.83 Furkan, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.40 Berke (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık, İlyas, Nezir, Hasan (Amed Sportif Faaliyetler), İrfan, Melik, (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

21'inci dakikada Nezir'in şık ara pasında ceza yayının hemen girişinde topu önüne alan Gökhan, yerden güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

40'ncı dakikada İrfan'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Mert, topu daha müsait durumdaki Berke'ye verdi. Berke yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1- 1.

83'üncü dakikada Gökhan'ın ara pasıyla penaltı noktası üstünde topla buluşan Furkan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı topu filelere gönderdi. 2- 1.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:39 Kaynak: DHA

Mehmet Sıddık, Sancaktepe, Spor
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