Amed Sportif Faaliyetler - Sancaktepe Belediyespor: 2 - 1

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Suha Adıyaman, Osman Baruk,AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Ferhat, Yiğitcan, Hasan, Gökhan (Dk.90 Mehmet Erkut), Mehmet Sıddık, Oğuz, Yusuf (Dk.65 Berat), İlyas, Nezir (Dk.58 Furkan), BünyaminSANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre- Melik, Berke (Dk.





STAT: Diyarbakır



HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Suha Adıyaman, Osman Baruk,



AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan- Ferhat, Yiğitcan, Hasan, Gökhan (Dk.90 Mehmet Erkut), Mehmet Sıddık, Oğuz, Yusuf (Dk.65 Berat), İlyas, Nezir (Dk.58 Furkan), Bünyamin



SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre- Melik, Berke (Dk.84 Oğuzhan Kaylesiz), İrfan, Mert, Abdulkadir (Dk.60 İsmail), Muharrem, Bilal (Dk.73 Oğuz), Recep, Erbay, Can



GOLLER: Dk.21 Gökhan, Dk.83 Furkan, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.40 Berke (Sancaktepe Belediyespor)



SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık, İlyas, Nezir, Hasan (Amed Sportif Faaliyetler), İrfan, Melik, (Sancaktepe Belediyespor)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.



21'inci dakikada Nezir'in şık ara pasında ceza yayının hemen girişinde topu önüne alan Gökhan, yerden güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



40'ncı dakikada İrfan'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Mert, topu daha müsait durumdaki Berke'ye verdi. Berke yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1- 1.



83'üncü dakikada Gökhan'ın ara pasıyla penaltı noktası üstünde topla buluşan Furkan düzgün vuruşla meşin yuvarlağı topu filelere gönderdi. 2- 1.





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