Amed Sportif Hazırlıklara Başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.
Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
