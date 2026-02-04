Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasında, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Seyrantepe Şilbe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda yeşil-kırmızılı ekibin pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.
Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?