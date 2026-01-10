Amed Sportif'ten Sundurma Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Amed Sportif'ten Sundurma Açıklaması

Amed Sportif\'ten Sundurma Açıklaması
10.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Stadı'ndaki sundurmanın çökmesi sonrası güvenlik önlemleri alındı, taraftar güvenliği sağlandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda kar nedeniyle çöken sundurmaya ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Çorum FK karşılaşması öncesinde, ilgili yönetim kurulu üyelerinin maç hazırlıkları kapsamında stadyumda bulunduğu sırada, batı turnike girişleri üzerindeki sundurmada stadyum çatısından düşen kar kütlelerinin oluşturduğu riskin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu risk üzerine derhal ilgili kurum yetkilileriyle iletişime geçilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu süreçte, batı sundurmanın bir bölümünün çökmesiyle birlikte doğu, güney ve kuzey turnikelerinde yer alan sundurmalarda da benzer risklerin bulunduğunun değerlendirildiği, yapılan görüşmeler neticesinde risk oluşturan turnikelerin geçici olarak kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TFF temsilcileri ve emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanarak, taraftar güvenliğini öncelik alan alternatif giriş planını devreye alınmıştır. Bu kapsamda tahliye kapıları ve diğer uygun turnikeler açılmış, el terminalleri aracılığıyla taraftarlarımızın stadyuma girişleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İlk dakikalarda kısa süreli yoğunluk yaşanmış olsa da alınan tedbirler sayesinde taraftarlarımız stadyuma güvenli biçimde alınmış ve karşılaşma herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan izlenmiştir. Çöken bölüm ve risk tespit edilen sundurmalarla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülmekte olup, gerekli teknik inceleme ve kalıcı çözümler doğrultusunda süreç yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif'ten Sundurma Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:58:00. #7.11#
SON DAKİKA: Amed Sportif'ten Sundurma Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.