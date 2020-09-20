Amedspor lige yenilgiyle başladı - Son Dakika

Amedspor lige yenilgiyle başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor ile oynadığı maçta 1-0 yenik ayrıldı.

Amedspor lige yenilgiyle başladı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor ile oynadığı maçta 1-0 yenik ayrıldı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşen sezonun ilk maçı bu gece oynandı. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan ligin ilk maçında, Anagold 24Erzincanspor 12. dakikada gole yaklaştı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Mustafa Ethem kafayla topu ağlara yollamak istedi. Erman topu kafayla gol çizgisinden çevirdi. 43. dakikada Amedspor kalesinde tehlike yaşandı. Muhammed'in sağ kanatta kullandığı kornerde Oğuz arka direkte kafayla topu auta yolladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Abdullah Çetin kırmızı kart gördü

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Amedspor, 47. dakika etkili oldu. Mansur'un ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci Hayrullah topu köşede kontrol etti. Amedspor, 56. dakikada 10 kişi kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Uğurcan'ı düşüren Abdullah Çetin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 68. dakikada Amedspor golle yaklaştı. Ceza alanına yapılan ortada Şerif topu gelişine vurdu. Meşin yuvarlak uygun durumda auta çıktı.

Gol penaltıdan geldi

24Erzincanspor 71. dakikada penaltı kazandı. Ethem ceza alanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda hakeme itiraz eden Amedspor'dan Erman sarı kart gördü. Ethem 74. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Konuk takım 90. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Abdullah'ın vuruşunda kaleciyi geçen top direğin dibinde auta gitti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Emir Kolışarslan xx, Kadir Kantekin xx

Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi xx, Abdullah Çetin xx, Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xx, Anıl Şahin xx, Bünyamin Yürür xx, Mansur Çalar x (Zeki Korkmaz dk. 55 x), Yusuf Yağmur x (Recep Eren Karabacak dk. 76 x), Halil İbrahim Sönmez x (Güray Gazioğlu dk. 76 x), Oğuzhan Öztürk x (Şerif Doğan dk. 60 x), Sinan Akaydın xx

Anagold 24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Rıdvan Türker xx, Abdullah Balıkuv xx, Oğuz Özden xx, Mümin Talip Pazarlı xxx, Ahmet Kaan Ergün x (Hakan Demir dk. 67 x), Sefa Akgün xx, Muhammed Samed Karakoç xx, Mustafa Ethem Erdoğan xxx (Abdulkadir Özgen dk. 89 ?), Niyazi Batuhan Salman xx (Sabrican Vural dk. 72 x), Uğurcan Bekçi xx

Gol: Ethem Erdoğan (dk. 74) (Anagold 24Erzincanspor)

Kırmızı kart: Abdullah Çetin (dk. 56) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Erman Bulucu (Amed Sportif Faaliyetler), Rıdvan Türker, Hakan Demir, Sabrican Vural (Anagold 24Erzincanspor) - DİYARBAKIR

AMED SPORTİF FAALİYETLER, Abdullah Çetin, Diyarbakır, Ceza, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amedspor lige yenilgiyle başladı - Son Dakika Spor


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