Son Dakika Haberleri: Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı
Son Dakika Güncel Haber

Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı

2 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde rahatsızlığından dolayı ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde rahatsızlığından dolayı ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Topçu Kurudere Mahallesinde 12 aylık danası rahatsızlanan Şaban Tekeoğlu isimli vatandaş ahırına veteriner hekim çağırdı. Yapılan muayene sonucu semptomların kendisini tıkanıklığa götürdüğünü söyleyen Veteriner Hekim Ufuk Altıntaş, "Yaptığımız ameliyat gayet başarılı geçti, dananın midesinden yaklaşık iki avuç kadar yatak içi yünü ve ismi cismi belli olmayan şeyler çıktı. Böyle vak'alar çok fazla görülen şeyler değil, hayvancılık yapanlar yem verirken daha dikkatli olmalılar" dedi.

Ameliyat edilen dananın sağlık durumunun iki gün içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
Kurudere, Kaynarca, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ameliyat edilen dananın midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]