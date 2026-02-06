Ameliyathane Mücadelesi Fotoğraflandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Ameliyathane Mücadelesi Fotoğraflandı

06.02.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grafiker Gonca Arslan, KTÜ Farabi Hastanesi'nde ameliyathane yaşamını fotoğrafladı.

Trabzon'da yaşayan grafiker Gonca Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi doktor ve hemşirelerinin ameliyathanelerde operasyon sırasında verdiği zorlu mücadeleyi fotoğrafladı.

Hastanede 5 yıldır grafiker olarak görev yapan Arslan, cerrahların ve hemşirelerin ameliyathanede hastaların sağlığı için sürdürdüğü yoğun emeği fotoğraflarıyla kayıt altına aldı.

Arslan, çektiği fotoğraflarla, ameliyathanenin insan hayatına dokunulan, yüksek sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir yer olduğunu ortaya koydu.

Güçlü ışıklar ve maskelerin ardında zamanla yarışılan anları fotoğraflayan Arslan, bu sayede ameliyathanenin "görünmeyen yüzü"nü gözler önüne serdi.

"Hemşirelik yaptığım dönemlerde yolum güzel sanatlarla kesişti"

Fotoğrafları hastane koridorunda sergilenen Gonca Arslan, AA muhabirine, çeşitli hastanelerde 22 yıl hemşirelik yaptığını söyledi.

Gençlik yıllarında aynı zamanda fotoğraf çekmeye merakı olduğunu belirten Arslan, hemşirelik yıllarında bu tutkusundan vazgeçmeyerek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun olduğunu, ardından da yüksek lisans yaptığını anlattı.

Arslan, uzun yıllar hemşirelik yaptığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde son 5 yıldır da grafiker olarak çalıştığını ifade etti.

Ameliyathanede verilen zorlu mücadeleyi fotoğraflamak istediğini anlatan Arslan, "Hasta ve yakınları için ameliyathane bilinmez bir yer. İçerideki kaosu, karmaşayı, sevinci ya da üzüntüyü bilmiyorlar. Hekimlerin orada yaşadığı stresi ve mutluluğu yansıtmak, bu süreci sanatsal bir dokunuşla insanlara göstermek istedim." dedi.

Fotoğraflarında ameliyathane ortamını, doktor ve hemşirelerin özverili çalışmalarını, yüz ifadelerini yansıtmaya çalıştığını dile getiren Arslan, "Onlar işlerini yaparken, onlardan habersiz aldığım kadrajlar. Kadrajın üzerinde hiçbir oynama yok. İçeridekileri orijinal haliyle insanlara yansıtmaya çalıştım." diye konuştu.

Arslan, hastane koridorlarında sergilenen fotoğrafların 4 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bu işi zevk alarak yapıyorum. Hem de insanlara bir şeylerin mesajını vermek güzel bir duygu. En çok da doğa ve yaşanmışlıkları, hayatı anlatan fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarım devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sergide fotoğrafı yer alan Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kübra Nur Kılıç da Arslan'ın fotoğraflarını çok beğendiğini söyledi.

Ameliyathanedeki ortamın sanata dönüşmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıç, "Sürekli o ortamın içerisindeyiz ama bu şekilde uzaktan, fotoğraflardan bakmak da güzel." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hastane, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ameliyathane Mücadelesi Fotoğraflandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:18:16. #7.11#
SON DAKİKA: Ameliyathane Mücadelesi Fotoğraflandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.