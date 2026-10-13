Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa 14. Leo\'ya kanser teşhisi konuldu

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde ameliyata alınan 71 yaşındaki Papa’nın sağ akciğerinin alt lobu çıkarılırken, operasyonun başarılı geçtiği ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı açıklandı.

AKCİĞERİNİN ALT LOBU ALINDI

The Sun'ın haberine göre Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitlenin alınması için 13 Ekim’de Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde ameliyat edildi. Operasyon sırasında yapılan incelemelerde, Papa’ya akciğer adenokarsinomu teşhisi konulduğu bildirildi.

Cerrahi müdahale kapsamında Papa’nın sağ akciğerinin alt lobu çıkarıldı. Yaklaşık 90 dakika süren ameliyatın başarılı geçtiği ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı belirtildi.

Ameliyat sonrasından Vatikan'dan yapılan açıklamada da testlerin akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladığı belirtildi.

BİR HAFTA HASTANEDE KALMASI BEKLENİYOR

Ameliyatın ardından normal şekilde uyanan Papa 14. Leo’nun hastanedeki odasında dinlendiği aktarıldı. 71 yaşındaki ruhani liderin iyileşme süreci kapsamında yaklaşık bir hafta hastanede kalmasının beklendiği bildirildi.

Papa’nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların Vatikan tarafından yapılması bekleniyor.