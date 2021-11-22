Üye Girişi
Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık - Son Dakika

Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık

22.11.2021 16:51

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, beyin kanaması sebebiyle ameliyata alınan ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen sanatçının uyandırıldığı ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin damarında pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyat oldu.

HASTANEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır'ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi. Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kadir İnanır'ın ameliyattan çıktı! İşte sağlık durumu

KADİR İNANIR'DAN GÜZEL HABER GELDİ

Ameliyatın ardından İnanır, yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre burada tutulan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu bildirildi. İnanır'ın bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedbir amacıyla tutulacağı öğrenildi.

2018 YILINDA BENZER BİR DURUM YAŞAMIŞTI

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı 16:47 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
Zabıta memuru, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu 15:05 Zabıta memuru, oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu İntihar değil cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, olayın yaşandığı geceyi anlattı 14:55 İntihar değil cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, olayın yaşandığı geceyi anlattı İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
16:51 Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatına ilişkin ipucu: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatına ilişkin ipucu: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
16:53
BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası         
16:39
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Eşinin kurşuna dizdiği kadın, kanıyla yere ''Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Saldırgan kocaya 9 yıl hapis Eşinin kurşuna dizdiği kadın, kanıyla yere ''Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Saldırgan kocaya 9 yıl hapis         
15:46
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 17:03:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement