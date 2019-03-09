Amerikalı Aktör Jan-Michael Vincent Öldü
1 saat önce
ABD'de 1980'lerde "Airwolf" dizisinde canlandırdığı helikopter pilotu Stringfellow Hawke karakteriyle yıldızı parlayan Amerikalı aktör Jan-Michael Vincent yaşamını yitirdi.
ABD
'de 1980'lerde "Airwolf" dizisinde canlandırdığı helikopter pilotu Stringfellow Hawke karakteriyle yıldızı parlayan Amerikalı aktör Jan-Michael Vincent yaşamını yitirdi.
ABD basınında çıkan haberlere göre, 1972'de "The Mechanic", 1978'de de Burt Reynolds
ile rol arkadaşı olduğu "Hooper" filmleriyle çıkış yapan Vincent, 10 Şubat'ta Kuzey Carolina
'da Asheville'de 73 yaşında hayatını kaybetti.
Vincent'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edilirken, ölümünün neden bu kadar geç kamuoyuna duyurulduğu konusunda açıklama yapılmadı.
Jan-Michael Vincent, 1971'de "Going Home" filmiyle, 1983'de de "Winds of War" dizisiyle Altın Küre
'ye aday gösterilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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