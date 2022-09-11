11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçse de Müslümanlar hala İslamofobiye maruz - Son Dakika
Üye Girişi

11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçse de Müslümanlar hala İslamofobiye maruz

11.09.2022 14:58
11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçse de Müslümanlar hala İslamofobiye maruz

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 21. yılında, Müslümanlar hala İslamofobiye maruz kalıyor.

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 21. yılında, Müslümanlar hala İslamofobiye maruz kalıyor.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Los Angeles Direktörü Hussam Ayloush, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ayloush, 11 Eylül saldırılarının sonrasındaki yıllarda İslam karşıtları ve medya tarafından sürdürülen basmakalıp yargıların bir sonucu olarak Müslümanların hala nefret, zorbalık ve ayrımcılığın hedefi olduğunu ifade etti.

CAIR gibi organizasyonların, İslamofobiden beslenen kuruluş ve bireylerin sürdürdüğü açıklamalarla mücadelede büyük adımlar attığına işaret eden Ayloush, ancak nefreti körükleyen yanlış bilginin hala çevrim içi yayıldığını belirtti.

Ayloush, "Bu yanlış bilgi daha sonra doğru düzgün incelenmeyen okul müfredatlarında, iş yerlerinde, hükümet politikalarında sürdürülebiliyor." ifadesini kullandı.

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün ardından Müslümanların şiddetin hedefi olma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Ayloush, yanlış bilginin yayılmasıyla mücadele için Müslümanlar haklarındaki gerçek ve doğru anlatıları güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.

ABD'de 11 Eylül saldırıları sonrası ırkçılık ve İslamofobi ciddi oranda arttı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, ülkede 2000 yılında Müslümanlara yönelik 28 nefret suçu işlendi, saldırıların olduğu 2001 yılında bu rakam 481'e yükseldi.

ABD finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül 2001 sabahı İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine yönelik terör saldırılarına uyandı. 11 Eylül saldırıları sonucu 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
10 Eylül 2022 Haberleri 10 Eylül 2022 Haberleri Son dakika haberi! Eti, kemiği ve kabuğu için 30 yılda 1.1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü Son dakika haberi! Eti, kemiği ve kabuğu için 30 yılda 1.1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçse de Müslümanlar hala İslamofobiye maruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Diplomaside şah çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Putin ve Biden ile yüz yüze görüşecek
13:58 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de para, pasaport ve milli marş başta olmak üzere birçok şey dönüşüme uğrayacak
13:41 ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:45 2. Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'daki çiçekçilerden büyük kazanç! En az 1,5 milyon dal karanfil İngiltere'ye gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 14:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: 11 Eylül saldırılarının üzerinden 21 yıl geçse de Müslümanlar hala İslamofobiye maruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement