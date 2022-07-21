Açıklamada, katliamın saldırganların insan hayatına değer vermediğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekilerek görgü şahitlerinin ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu aktardığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amnesty, Etiyopya'daki 'Amhara katliamı' için soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika

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