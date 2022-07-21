Amnesty, Etiyopya'daki "Amhara katliamı" için soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Amnesty, Etiyopya'daki "Amhara katliamı" için soruşturma çağrısı yaptı

21.07.2022 16:40
Amnesty, Etiyopya'daki "Amhara katliamı" için soruşturma çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde 400'den fazla Amhara kökenlinin öldürüldüğü katliama ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde 400'den fazla Amhara kökenlinin öldürüldüğü katliama ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Oromiya'nın Tole bölgesinde isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu tarafından yapıldığı ileri sürülen katliamın bağımsız şekilde araştırılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, katliamın saldırganların insan hayatına değer vermediğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekilerek görgü şahitlerinin ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu aktardığı belirtildi.

Ayrıca, ulusal ordu güçlerinin, kapanan yollardan ötürü 18 Haziran'da yapılan saldırıdan saatler sonra ateşe verilen köylere ulaşabildiği kaydedildi.

Oromo Kurtuluş Ordusu, saldırının sorumluluğunu üstlenmemiş ve iddiaları reddetmişti.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amnesty, Etiyopya'daki 'Amhara katliamı' için soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika

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