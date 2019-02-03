Ampute Milli Takım Kaptanı Çakmak'ın Annesi Toprağa Verildi (2)
1 saat önce
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı, annesi Sultan Çakmak'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:45 Kaynak: DHA
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