Amsterdam'da Kış Koşulları Hava Trafiğini Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amsterdam'da Kış Koşulları Hava Trafiğini Etkiledi

08.01.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da kış koşulları ve rüzgarlar Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki hava trafiğini olumsuz etkiledi.

AMSTERDAM, 8 Ocak (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bilet kontrolü için bekleyen yolcular, 7 Ocak 2026.

Hollanda'da devam eden kış koşulları ve şiddetli rüzgarlar, ülkedeki hava trafiğini ciddi şekilde etkiledi. (Fotoğraf: Sun Jingjing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Amsterdam Schiphol Havalimanı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Amsterdam, Hollanda, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam'da Kış Koşulları Hava Trafiğini Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Oğuz Aydın’ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
SGK İl Müdürlüğü’nde vahşet Avukat silahlı saldırıda öldürüldü SGK İl Müdürlüğü'nde vahşet! Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Protestolar sürerken İran Şahı’nın oğlu Pehlevi’den “Ben hazırım“ mesajı Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den "Ben hazırım" mesajı

10:47
Bomba gibi iddia Arda Güler’i 100 milyon euro verip alacaklar
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:22
Tam 70 milyon euro istediler Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
10:11
Süper Kupa öncesi alarm Kritik uyarı geldi, taraftarlar ’’Maç başka yerde oynansın’’ diyor
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar ''Maç başka yerde oynansın'' diyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
09:45
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı İşte başvuru şartları
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 10:55:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Amsterdam'da Kış Koşulları Hava Trafiğini Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.