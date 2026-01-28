Amy Winehouse'un Kanlı Pabuçları Türk Koleksiyonerin Arşivinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amy Winehouse'un Kanlı Pabuçları Türk Koleksiyonerin Arşivinde

Amy Winehouse\'un Kanlı Pabuçları Türk Koleksiyonerin Arşivinde
28.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankaralı Özgür Çift, Amy Winehouse'a ait kan lekeli bale pabuçlarını 3,900 dolara satın aldı.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - İngiliz müzisyen Amy Winehouse'a ait kan lekeli bale pabuçları, bunları Los Angeles'ta düzenlenen müzayedede 3 bin 900 dolara satın alan Ankaralı Özgür Çift'in koleksiyonunda yer alıyor.

2011'de 27 yaşında hayatını kaybeden sanatçının üzerinde kan izleri bulunan bale pabuçları, sonradan ortaya çıkan hikayesi, sanatçının babası Mitch Winehouse ile stilistleri arasında davaya konu olması ve ulaştığı değerle koleksiyon dünyasının dikkatini çekti.

Los Angeles'taki bir müzayededen 3 bin 900 dolara satın alınan pabuçların, Türk koleksiyoner Özgür Çift'in arşivinde bulunduğunun öğrenilmesi üzerine uluslararası koleksiyonerlerden yarım milyon sterline varan teklifler gelmeye başladı.

Sanatçının kişisel eşyalarının izinsiz satıldığı iddiasıyla açılan dava dosyasında yer alan ikonik kanlı bale pabuçlarının, Los Angeles'ta düzenlenen müzayedede 3 bin 900 dolara Ankaralı koleksiyoner Özgür Çift tarafından satın alındığı ve müzayedenin ardından 2007'de magazin basınına konu olan bazı görüntülerde giyilen çift olduğu ortaya çıktı.

Çift'in koleksiyonunda, söz konusu pabuçların yanı sıra Winehouse tarafından 2008 Brit Awards'ta giyilen kırmızı ekoseli korse, anaokulu yıllarında yapılan ve bilinen ilk imzasını taşıyan oto portre el çizimi ve sahnede kullandığı ana mikrofonu da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde özel eşyası bulunuyor.

Kanlı pabuçların hikayesi fotoğraflarla netleşti

Yaklaşık 26 yıldır farklı sanatçılara ait özel eşyaları topladığını belirten Özgür Çift, AA muhabirine, ağırlıklı olarak uluslararası müzayedelerle ilgilendiğini, yıllar içinde film ve müzik dünyasından çok sayıda sanatçıya ait parçayı arşivine katma fırsatı bulduğunu belirtti.

Çift, söz konusu bale pabuçlarının Los Angeles'ta 2023'te düzenlenen bir müzayedede Winehouse'un stilistlerince satışa çıktığını ancak katalogda hangi döneme ait olduklarına ya da arkasında bir hikaye bulunduğuna ilişkin bilginin yer almadığını ifade etti.

Ankaralı koleksiyoner, pabuçları o dönemki şartlarda 3 bin 900 dolara satın aldığını söyledi.

Bale pabuçlarının hikayesinin satın alma sürecinden sonra yapılan araştırmalarla netleştiğini anlatan Çift, şunları kaydetti:

"Amy Winehouse'un yaklaşık 9 yıl gibi kısa süren profesyonel kariyeri boyunca birden fazla bale pabucuna sahip olduğu, bu pabuçları günlük hayatında ve sahne performanslarında sıkça kullandığı, ayrıca sanatçıya ait bazı bale pabuçlarının geçmişte ailesi tarafından vakıf yararına resmi olarak satıldığı biliniyor. Ben de ilk etapta bu pabuçları, o örneklerden biri olarak değerlendirdim. Ancak bu çifti diğerlerinden ayıran temel fark, belirgin yıpranmışlık düzeyi ve üzerindeki kurumuş kahverengi lekelerin yoğunluğuydu."

Çift, sanatçının son 5 yılına yayılan araştırmayla magazin ve paparazi fotoğraflarıyla video kayıtlarını tek tek incelediğini belirterek, şunları paylaştı:

"Bu inceleme sırasında 2007 yılında eşi Blake Fielder-Civil ile yaşadığı tartışmanın ardından Londra'da bir otel çıkışında objektiflere yansıyan ve dünya basınında geniş yankı uyandıran meşhur karelerdeki pabuçların elimizdeki parçayla birebir örtüştüğünü saptadım. Söz konusu görüntüler, Winehouse'un uzun süre dünya gündeminde kalmasına neden oldu, o dönem kamuoyunda derin tartışmalara yol açtı. Bu eşleşmeyle parçanın taşıdığı anlam ve tarihsel değer bambaşka bir boyuta taşındı."

"Bu görünürlükle birlikte ilgi belirgin biçimde arttı"

Çift, Amy Winehouse'un vefatının ardından babası ve miras yöneticisi Mitch Winehouse'un, sanatçının bazı kişisel eşyalarının izinsiz şekilde satılarak haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yakın dostları Naomi Parry ve Catriona Gourlay'e 730 bin sterlinlik dava açtığını anımsatarak, bu bale pabuçlarının da dava kapsamında yer aldığını söyledi.

Dava sürecine ilişkin haberlerin son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle pabuçlara ilginin arttığını belirten Çift, şöyle devam etti:

"Bu bale pabuçları, Amy Winehouse'un hayatındaki en türbülanslı dönemi ifade ediyor. Son dönemde dava sürecine ilişkin haberlerin yeniden uluslararası basında yer alması da bu parçanın hikayesini ve önemini yeniden görünür hale getirdi. Bu görünürlükle dünya çapındaki koleksiyonerler ve müzelerden gelen ilgi de belirgin biçimde arttı. Farklı ülkelerden çok yüksek meblağlarda teklifler alıyorum. Ancak böylesine hassas ve sanatçının ruhunu yansıtan bir parçayı sadece ticari bir meta olarak görüp, üzerinden kar elde etmeyi doğru bulmuyorum. Bu nedenle gelen tekliflere sıcak bakmıyorum, önceliğim bu eşyaları yakın zamanda farklı ülkelerde düzenlenecek sergiler aracılığıyla Amy'nin sevenleriyle buluşturmak ve onun hatırasını yaşatmaktır."

"Her konserde kullandığı mikrofonu en özel parçalardan biri"

Koleksiyonunda Amy Winehouse'a ait farklı dönemlerden 100'ün üzerinde kişisel eşya bulunduğunu aktaran Özgür Çift, "Elimde Amy Winehouse'un hafızalara kazınan meşhur 2008 Brit Awards 'Valerie' performansında giydiği kırmızı ekoseli korsesi de mevcut. Bu parça, onun görsel kimliğiyle tamamen özdeşleşmiş, koleksiyonun en yüksek temsil gücüne sahip eşyalarından biri. Ayrıca, 5 yaşındayken eğitim gördüğü Osidge anaokulunda öğretmeni Bayan Pailin'e yaptığı, ilk imzasını taşıyan el çizimi bir otoportre de koleksiyonumda yer alıyor." dedi.

Çift, koleksiyondaki en özel parçalardan birinin de sanatçının ana mikrofonu olduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Amy Winehouse, sahnede sesi ve mikrofonuyla devleşen bir sanatçıydı. 2007'den 2011'de Belgrad'da verdiği son konsere kadar aynı mikrofonu kullandı. Özellikle yaşamının son 4 yılında yanından ayırmadığı son derece kişisel bir parça. Belgrad'daki son performansın ardından İstanbul'da planlanan ancak iptal edilen konseri için ülkemize geldi, mikrofonu da yanında getirdi fakat burada sahneye çıkma fırsatı bulamadı. Londra'da hayata veda etmeden önce dünyada ayak bastığı son durak İstanbul'du."

Topladığı eşyaların bir sanatçının hayatından kesitler sunduğunu anlatan Çift, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçki kronolojik bir envanterden ziyade, sanatçının hayatındaki farklı eşiklere işaret eden bir anlatı kurgusu sunuyor. Amy'nin henüz 5 yaşındayken ortaya koyduğu masum bir çocukluk eseri, kariyerinde yükselirken giydiği mütevazi bir bluz, zirve dönemine ait özel tasarım bir büstiyer, kişisel sorunlarını ve özel hayatındaki fırtınaları sembolize eden ikonik bale pabuçları ve hayatının son performansına kadar kullandığı Shure mikrofonu... Küratöryel açıdan bakıldığında bu seçki, 27 yıllık bir yaşamı objelerin taşıdığı izler üzerinden özetleme imkanı veriyor."

Kaynak: AA

Amy Winehouse, Los Angeles, Magazin, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amy Winehouse'un Kanlı Pabuçları Türk Koleksiyonerin Arşivinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Manchester United’a yıldız isimden çok kötü haber Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:40
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’un başını yakan paylaşım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
10:03
Heyecan dorukta İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:33:24. #7.11#
SON DAKİKA: Amy Winehouse'un Kanlı Pabuçları Türk Koleksiyonerin Arşivinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.