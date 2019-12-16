Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Fatma Dilbaz, bu yıl üniversite sınavına kızı ile birlikte girerek, okuma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ailesinin ekonomik sıkıntıları ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle lisenin ardından eğitimine devam edemeyen Fatma Dilbaz, 1998 yılında hayatını Ali Uğur Dilbaz ile birleştirdi.

Fatma Dilbaz, çocukları 10 yaşındaki Mustafa ve 18 yaşındaki Dilara'nın daha iyi eğitim alabilmeleri için onlarla mücadele etmeye karar verdi.

Kızına destek olmak ve üniversite hayalini birlikte gerçekleştirmek için Sarayköy Belediyesinin açtığı sınava hazırlık kursuna başlayan anne Dilbaz, okuma azmiyle gençlere örnek oldu.

Eşinin de destek verdiği Fatma Dilbaz, ev işlerinden kalan zamanlarda kızıyla derslerine evinde devam ediyor.

Fatma Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıyla üniversiteye hazırlanmanın onur verici olduğunu söyledi.

Kursa gelirken çok mutlu olduğunu belirten Dilbaz, şöyle konuştu:

"Kendi irade ve isteğimle her gün buradayım. Benim için okumak, öğrenmek kısacası eğitim mutluluk. 'İnsan bildiği kadar özgürdür' derler ya öğrendikçe özgürlüğünüz artıyor. Kızım sayesinde yarım kalan hayalimi gerçekleştirme fırsatı yakaladım. Hem ona destek olmak hem de içimdeki üniversite aşkını yeniden canlandırmak için kursa başladım. Kızım üniversiteye hazırlanınca bana da cesaret geldi."

Her gün farklı bir bilgi öğrenme heyecanıyla kursa geldiğini ifade eden Dilbaz, dersi dinlerken de gençlik dönemine geri döndüğünü dile getirdi.

"Sosyoloji ya da antropoloji bölümü okumak istiyorum"

Derslerde anlamadığı konulara kızı ve öğretmeninin yardımcı olduğunu vurgulayan Dilbaz, "Sosyoloji ya da antropoloji bölümü okumak istiyorum. İnşallah başarılı olurum." diye konuştu.

"İnşallah aynı üniversiteyi kazanıp birlikte okuruz"

Annesi ile YKS'ye hazırlanan Dilara Dilbaz da sınavdan güzel bir puan almayı hedeflediğini söyledi.

Annesiyle sınav arkadaşı gibi olduklarını anlatan Dilara Dilbaz, "Annemin üniversite sınavına hazırlanması beni gururlandırıyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. İnşallah aynı üniversiteyi kazanıp birlikte okuruz." ifadelerini kullandı.

Baba Dilbaz ise eşine ve kızına sonuna kadar destek verdiğini ve onların okuma azminin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Kursta tarih derslerine giren Suna Tutak ise "Fatma hanımın sınıftaki uyumu çok iyi. Güzel ders notları tutuyor. Kendisinden çok umutluyuz." şeklinde konuştu.