Anadolu Ajansı 100 Yaşında - Son Dakika

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Coşkun, mesajında, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve İstiklal Mücadelesi'nde önemli katkıları olduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok başarıya imza atan, sadece ülkemizin değil dünyanın da en saygın haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının başarılarının devamını temenni ediyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."