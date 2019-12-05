Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde yürütülecek " Türkiye'nin Yıldızları" projesi kapsamında spor, sanat ve teknoloji alanlarında önemli başarılara imza atan gençlerin yaşam hikayeleri, olumlu rol model oluşturması amacıyla öğrencilere ulaştırılacak.

MEB ile AA arasındaki "Türkiye'nin Yıldızları" iş birliği protokolü, Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu'nun katılımıyla imzalandı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, protokolden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Benim en heyecanlandığım ve mutlu olduğum protokollerden birisi. Hem öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek hem de dereceye giren, şampiyon olan kardeşlerimizi, kendilerini takip edenlerle buluşturmak beni de heyecanlandırdı. Protokolü çok önemsiyorum." dedi.

Eğitimin bir "millet ödevi" olduğuna inandığını söyleyen Büyük, "Sadece Milli Eğitim Bakanlığının değil, Anadolu Ajansı da dahil olmak üzere bütün kurumların eğitimle, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıyla ilgili elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum. Bunu yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyük, 2023 Eğitim Vizyonu'nda "okul dışı öğrenme ortamları" ifadesinin yer aldığına işaret ederek, "Çocuklarımız, derste öğrendikleri ya da kitaplarda, sosyal medyada gördükleri kahramanlarla okul dışı öğrenme ortamlarında birebir buluşacak ve şartlar ne olursa olsun gayret edildiğinde aşılamayacak hiçbir dağın olmadığına inanacak. Örneğin engelli şampiyonlarımızla buluştuklarında çocuklarımız çok mutlu olacak ve etkilenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük, Kazancı başta olmak üzere protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Amacımız öğrencilere 'istersen sen de başarılı olabilirsin' demek"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da imza törenindeki konuşmasında, iş birliği vesilesiyle spor, sanat gibi alanlarda başarılı gençleri, rol model oluşturması amacıyla öğrencilere tanıtmak istediklerini vurguladı.

Kazancı, bu kapsamda AA'nın "Türkiye'nin Yıldızları" haber çalışmasına konu gençlerin çalışma tempolarının, tekniklerinin "başarı hikayeleri" olarak aktarılacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje ile öğrencilerimize, çocuklarımıza, 'Sana çok benzeyen, senin geçtiğin yollardan geçen arkadaşlarının, ağabeylerinin, ablalarının böyle önemli başarıları var. Sen de istersen derslerinle birlikte spor ve sanata da ilgi duyabilir, başarılı olabilirsin' mesajını vermeye çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, iş birliği protokolünü imzaladı.

Milyonlarca öğrenci spor ve sanatta rol modelleri tanıyacak

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği tarafından sporda bireysel başarı gösteren gençlerin örnek gösterilerek, yaşıtlarının spor yapmaya teşvik edilmesi amacıyla başlatılan "Türkiye'nin Yıldızları" haber çalışmalarının sosyal sorumluluk projesine dönüşmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı iş birliğiyle Türkiye'nin yıldızlarını kamuoyuna tanıtma, onları çocuklar ve gençler nezdinde görünür kılma ve olumlu örnek oluşturma konusunda aldığı inisiyatifi genişleterek Türkiye gündemine taşımayı amaçlıyor.

Bu kapsamda sporun yanı sıra sanat ve teknoloji başlıkları altında genişletilecek haber çalışmaları, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sanat ve spora yönlendirilmeleri amacıyla öğrencilere ulaştırılacak.

Söz konusu alanlarda başarılı olan gençlerle ilgili içerikler özel video, afiş, broşür gibi görselleri hazırlanarak MEB'in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin erişimine açık hale getirilecek.

"Yıldız gençler" öğrencilerle bir araya gelecek

Ayrıca protokol kapsamında Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı 2020 yılı içerisinde, seçilen bir okulda öğrencilerle yıldız gençlerin buluşması organize edilerek, proje bir ileri aşamaya taşınacak.