Anadolu'da 120 Arap Tay Satışı Bekleniyor

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden biri olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması öngörülüyor.

Mahmudiye ilçesinde faaliyetini sürdüren Anadolu Tarım İşletmesi'ndeki safkan Arap atlarının bakımı, işletme müdürü Hüseyin Yılmaz idaresindeki uzman personel tarafından yapılıyor.

Seçkin aygır ve kısrak kadrosuyla safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmede hayvanların tüm ihtiyaçları, belirlenen çalışma programı çerçevesinde aksatılmadan karşılanıyor.

İşletmede aralarında "Kardeşcan", "Berksoy", "Serdümen", "Semend", "Yakupbey", "Bozkırefesi", "Orçun" ve "Kurtel" gibi yarış hayatları sırasında birçok kez derece elde edenlerin de yer aldığı 9 aygır bulunuyor.

160 baş kısrak varlığının bulunduğu işletmede belirli program dahilinde yapılan eşleştirmeler ile doğum sezonunda 138 tayın doğması planlanıyor. Toplam 30 dekarlık alanda 120 locaya sahip modern Anadolu Kısrak Tavlası'nda yetiştirilen tayların beslenme ve bakımları özenle yapılıyor.

İşletmede doğacak tayların geleceğin şampiyon adayları olması bekleniyor.

Anadolu Tarım İşletmesi İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, işletmede 490 safkan Arap atı olduğunu söyledi.

İşletmedeki 490 safkan Arap atı arasında 169 kısrak bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz her sene ana kadromuza program dahilinde belirli anneleri, belirli aygırla çifleştirecek şekilde program yaparız." ifadelerini kullandı.

"2026 yılında hedeflerimiz, 138 baş tay elde etmektir"

İşletme Müdür Yardımcısı Abdullah Güler ise işletmenin Türkiye'deki en önemli Safkan Arap atı yetiştirici merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

İşletmede safkan Arap üretiminin alanında uzman görevliler tarafından takip edildiğini kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"2026 yılında hedeflerimiz, 138 baş tay elde etmektir. 2026 yılı içinde ise 120 baş tayı satmayı planlıyoruz. Atlarımız çok hassas hayvanlardır. Gebelik süreleri 11 aydır. Taylar doğduktan sonra 6 ay boyunca annelerinin yanında kalıyorlar. Bu taylar özenle bakılıyor. 6 ay sonra başka bir tavlada bakımları devam ediyor."