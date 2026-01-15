Anadolu Efes 6. Yenilgisini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anadolu Efes 6. Yenilgisini Aldı

Anadolu Efes 6. Yenilgisini Aldı
15.01.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, Euroleague'de Kosner Baskonia'ya 89-75 mağlup oldu, üst üste 6. yenilgisini yaşadı.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Sreten Radovic, Milivoje Jovcic, Sergio Silva

ANADOLU EFES: Loyd 12, Ercan Osmani 6, Weiler-Babb 4, Lee 2, Dessert 6, Jones 8, Cordinier 11, Smits 10, PJ Dozier 4, Beaubois 9, Swider, Şehmus Hazer 3

KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Forrest 17, Kurucs 18, Simmons 14, Radzevicius 3, Diop 6, Luwawu-Cabarrot 15, Omoruyi 4, Spagnolo 2, Diakite 3, Nowell 5, Frisch 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-23

DEVRE: 42-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58

Anadolu Efes, Euroleague'in 22'nci haftasında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına 89-75 mağlup olarak üst üste 6'ncı yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes 6. Yenilgisini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Milli takımdaki hocasından Szymanski’ye Fenerbahçe mesajı Milli takımdaki hocasından Szymanski'ye Fenerbahçe mesajı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:44:17. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes 6. Yenilgisini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.