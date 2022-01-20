Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos - Son Dakika

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 22. haftasında evinde Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla birlikte Euroleague'de 28. kez rakip olacak.

THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Ligde lacivert-beyazlılar 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve averajla 8. sırada bulunuyor. Panathinaikos ise 4 galibiyet, 14 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.

28. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos, Euroleague'de bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Efes 10 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan ekibi de 17 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 95-69'luk skorla kazandı.

AVRUPA'DA 747. MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 747. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 746 mücadelede 424 galibiyet ve 322 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 498 karşılaşmaya çıkan Efes, 267 galibiyet ve 231 mağlubiyet yaşadı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Anadolu Efes 82.0 sayı, 33.2 ribaund ve 16.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Panathinaikos ise 72.6 sayı, 33.4 ribaund ve 14.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 16.4 sayı ile oynayarak takımını sırtlarken, Yunan temsilcisinde ise Daryl Macon Macon 14.2 sayı ile takımına katkıda bulunuyor.

İki takım arasında oynanan müsabakayı Daniel Hierrezuelo, Sreten Radovic ve Milan Nedovic hakem üçlüsü yönetecek.

(Oğuzhan Ort-İHA)