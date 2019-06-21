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Anadolu Efes'in şampiyonluğu

59 dakika önce

Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

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Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan play-off final serisi son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seriyi 4-3 kazanan lacivert-beyazlı takımın tecrübeli basketbolcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kupa törenine eşi ve yeni doğan bebeğiyle katılan Doğuş Balbay, "Allah'a çok şükür, bu güzel günleri gördük. Hep aile olduk. Bu güzel günde şampiyonluk kupasını kaldırdık. Çok mutluyum. Ailem, sevdiklerim, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız yanımda. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Zor bir seri olduğunu aktaran milli oyuncu, "Artık kutlama zamanı. Seri bitti şampiyonuz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Doğuş Balbay, Anadolu Efes, Spor
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