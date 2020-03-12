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Anadolu Efes'ten taraftarına açıklama Açıklaması
6 saat önce
Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde maçların askıya alınmasından sonra, bu ligde oynanacak iç saha karşılaşmaları için bilet alan taraftaların ücretlerinin geri iade edileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:06 Kaynak: AA
Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde maçların askıya alınmasından sonra, bu ligde oynanacak iç saha karşılaşmaları için bilet alan taraftaların ücretlerinin geri iade edileceğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin sezonu askıya aldığı hatırlatılarak, "Kulübümüz için de halkımızın ve oyuncularımızın sağlığı, tüm sonuçların ve başarıların önündedir. THY Avrupa Ligi maçlarımız için resmi biletleme partnerimiz Biletix'ten tekil maç bileti veya paket bilet satın alan taraftarlarımızın bilet ücretleri, bilet alımı yaptıkları ödeme yöntemi üzerinden 10 iş günü içerisinde kendilerine iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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