Anadolu Efes, Valencia ile Zorlu Maçta

02.02.2026 10:23
Anadolu Efes, Valencia'yı ağırlayacak. Ligdeki son 9 maçını kaybeden Efes, 20.30'da sahada.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Valencia takımıyla mücadele edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Ligdeki son 9 karşılaşmayı kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe Beko'ya 79-62 mağlup oldu.

Anadolu Efes, sezondaki 25 maçta 6 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 20 takımlı ligde averajla 19. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 16 galibiyet, 9 mağlubiyet ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarında 901. randevu

Anadolu Efes, Valencia mücadelesiyle Avrupa kupalarında 901. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 900 karşılaşmada 500 galibiyet, 400 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 653. maçını oynayacak.

EuroLeague'deki 652 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

