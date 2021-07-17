Anadolu Gençlik Derneği, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini yaz etkinliklerinde buluşturuyor - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD), ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği yaz etkinlikleri, gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde de gençlerle bir arada birçok etkinlikte buluşmaya devam ediliyor.

Yaz etkinlikleri, Kur'an-ı Kerim, ilmihal, akait, adabımuaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, çevre bilinci, ilk yardım, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sosyal medya kullanımı gibi dersler yer alıyor. Etkinlikler, sosyal, kültürel ve teknolojik faaliyetlerin içerisinde olduğu, öğrencilerin eğlenirken öğrendiği ve tatil dönemini verimli geçirdiği bir program olarak da öne çıkıyor.

Türkiye'de, 5 Temmuz'da başlayan etkinliklere, gençler bu yıl da yoğun ilgi gösteriyor. Birçok etkinliğin yer aldığı program, 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

AGD, tarihe, çağa ve yarınlara duyarlı, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi, adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bireylerin yetiştirilmesini hedefliyor.

Öte yandan, AGD Ortaokul Komisyonu'nun, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "kaşif grupları" sayesinde öğrenciler yaz dönemi haricinde de yıl boyu eğitimlerden faydalanabiliyorlar.

Yaz etkinliklerine katılmak isteyen öğrenciler, "agdyazetkinlikleri.com" sitesinden bilgi alarak, kendilerine en yakın AGD temsilciklerinden kayıt yaptırabiliyor.