Anadolu Hisarı'nda bulunan öğretmen evinde yangın paniği - Son Dakika

Anadolu Hisarı'nda bulunan öğretmen evinde yangın paniği

İSTANBUL - Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan öğretmen evinin çatısında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Beykoz Anadolu Hisarı'nda bulunan Sabancı Öğretmen Evinin çatısında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.