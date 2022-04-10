ANADOLU'NUN ÇİÇEKLERİ SMA'LI ÇOCUKLARA UMUT OLACAK - Son Dakika

Resim ve şiiri birleştirerek, Anadolu'nun 14 farklı çiçeğini bir araya getiren Zeynep Öztürk'ün 'Bakarken II' isimli kişisel sergisi, dün sanatseverlere kapılarını açtı. Sergiden elde edilecek gelir SMA'lı çocukların tedavisi ile Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı'nın (EKAV) sanat dalında eğitim gören bursiyerler için kullanılacak.

Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Zeynep Öztürk'ün üçüncü kişisel sergisi 'Bakarken II'ye Ekavart Gallery'de ev sahipliği yaptı. Dün açılan sergi, iş, sanat ve eğitim dünyasından isimleri bir araya getirdi. Sergiye, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut ve Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı da katıldı. Sergide, sanatçının ikinci şiir kitabı da yer aldı. Anadolu'da yetişen farklı çiçeklerin hikayesinin hakim olduğu eserleri ile şiirlerini buluşturan Öztürk'ün çalışmaları 7 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

ANADOLU MOTİFLERİNİ ÇİÇEKLERLE BİRLEŞTİRDİM

Çocukluğundan beri hayatında hep resim olduğunu, şiir ve edebiyatla da yaklaşık 9 sene önce tanıştığını hatırlatan sanatçı Zeynep Öztürk, Ben şiir yazabiliyormuşum dedim ve ilk şiir kitabımın da yine Ekavart'ta 6 sene önce lansmanını yapmıştık. Bugün de ikinci şiir kitabımı, resimlerimle beraber aynı kitapta buluşturdum. Anadolu'nun çiçeklerini kendi tarzım ve yöntemimle resmettim. Ben kilim ve halı motiflerini stilize ederek mekana, objeye uyguluyorum. İlk sergimde tarihi mekanlar vardı, bu sergimde çiçeklere uyguladım. Çiçeklerin özellikleri de Anadolu'nun dağlarında yetişen çiçekler olması. Anadolu'nun motiflerini Anadolu'nun dağlarında yetişen çiçeklerle birleştirdim dedi.

BENİM BEBEKLERİM SMA'LI BEBEKLERE UMUT OLACAK

İlk kitap lansmanının da sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Öztürk, Ben bu sergimi ve şiirlerimi de yine bir sosyal sorumluluk projesiyle buluşturdum. 8-9 aydır SMA'lı bebeklerle ilgileniyorum. 'Elim Sende Platformu' aracılığıyla SMA'lı bebekler için çalışıyoruz. Her ay 1 ya da 2, geçen ay 3 çocuk için para toplayıp tedavisiyle buluşturduk. Ben bu sergimi de şiirlerimi de SMA'lı bebeklere adadım. Benim resimlerim benim için birer bebek. Benim bebeklerim SMA'lı bebeklere umut olacak, hayata tutunmalarını sağlayacak diye konuştu.

ZİYARETÇİLERDEN SERGİYE TAM NOT

Sergiyi ziyarete gelen Ecem Naz Çakır, Özellikle motiflerle, desenlerle çiçekleri bir araya getirmesi ve aynı zamanda SMA'lı çocuklara yardım etmesi çok düşünceli ve güzel. Çok güzel de bir kalabalık toplanmış. Umarım çok güzel yardımlar yapılır ve çok daha fazla gelen olur diye konuştu

Ahmet Başsöz, Ben sergiyi çok beğendim. Eserlerin mozaikleştirilmesi çok etkileyici duruyor. İyi bir amaca da hizmet etmesi çok güzel ifadelerini kullandı.