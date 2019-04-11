Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası (2)
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:52 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönünün Sapanca mevkisinde narenciye yüklü kamyon ile biri hafriyat yüklü 2 tırın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
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