Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası (2)

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası (2)

3 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası (2), System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönünün Sapanca mevkisinde narenciye yüklü kamyon ile biri hafriyat yüklü 2 tırın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:52 Kaynak: AA
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