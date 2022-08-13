13 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Ağustos 2022 Cumartesi günü gerçekleşen sınavının sonuçlarının net bir tarih verilmemekte birlikte 19 Ağustos Cuma'ya kadar veya en geç olarak ise 22 Ağustos Pazartesi tarihinde açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

İki oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Soru ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.