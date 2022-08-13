AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Son Dakika
Üye Girişi

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.08.2022 17:31
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihi ile gerçekleştirildi. Adayların AÖF 2022 için son kez girdiği yaz okulu sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, AÖF 2022 yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detayları haberimizde…

13 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Ağustos 2022 Cumartesi günü gerçekleşen sınavının sonuçlarının net bir tarih verilmemekte birlikte 19 Ağustos Cuma'ya kadar veya en geç olarak ise 22 Ağustos Pazartesi tarihinde açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

İki oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Soru ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Anadolu Üniversitesi, Aöf, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
17:15 CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Tekirdağ'da buluştu: Belediyelerimiz hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 17:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement