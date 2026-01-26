Anadolu Üniversitesi\'nde Pickleball Turnuvası

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen Pickleball Turnuvası, kursiyerler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlıklı Yaşam Birimi tarafından organize edilen turnuva, 100. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı. Yetişkinler için A ve B gruplarında; 8-13 yaş çocuklar için A, B, C ve D gruplarında ve 7 yaş çocuk kategorisinde düzenlenen turnuva 3 gün sürdü. Turnuva sonunda dereceye giren yetişkin ve çocuk sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Pickleball'ın yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Anadolu Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Birimi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Kuş, tatil döneminde çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştırmayı ve spora yönlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Prof. Dr. Kuş, "Bunu yaparken yetişkinleri de unutmuyoruz. Her yaş grubuna uygun bir spor dalı olan Pickleball'ın yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sporda başarının disiplinli çalışma ve uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan, 100. Yıl Spor Salonu ile Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in desteğiyle üniversiteye kazandırılan açık Pickleball kortlarında yürütülen çalışmalar sayesinde bu imkanların Eskişehir halkına sunulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kuş; Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e, Rektör Yardımcılarına, SKS Daire Başkanlığına, antrenörlere ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR