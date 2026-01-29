Anadolu Üniversitesi'nden Ukrayna ile Eğitim Protokolü - Son Dakika
Anadolu Üniversitesi'nden Ukrayna ile Eğitim Protokolü

29.01.2026 17:17
Anadolu Üniversitesi, Ukrayna ile eğitim işbirliği protokolü imzalayarak kültürel bağları güçlendiriyor.

Anadolu Üniversitesi ile Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği arasında "Uluslararası Eğitim İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi'nde düzenlenen törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kırım Daimi Temsilcisi Olha Kuryshko, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden müsteşar Bogdan Konopliastyi ve heyeti katıldı.

Toplantının ardından Adıgüzel ve Kuryshko tarafından Uluslararası Eğitim İşbirliği Protokolü Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı

Kırım Tatar ve Türk kültürü arasındaki tarihsel bağların güçlendirilmesi, Ukrayna ve Kırım Tatar çalışmaları ile Türkoloji alanlarında akademik işbirliklerinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri gibi fonlardan yararlanılmasının hedeflendiği protokolün ardından heyet, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

