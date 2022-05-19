Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

19.05.2022 21:09
Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V.A'nın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Takibe alınan şüpheli, seyahat ettiği otobüsten indikten sonra Samsun Otogarı'nda yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi
Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

YORUMLAR
500
Hatay'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Durdurulan aracın ses sistemi içerisinde 267 adet cep telefonu ele geçirildi Durdurulan aracın ses sistemi içerisinde 267 adet cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 21:37:19. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement