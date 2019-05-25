Son Dakika Haberleri: ANALİG'de final haftası

ANALİG'de final haftası

4 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) erkek ve kız Türkiye finalleri, 5 branşta Samsun'da başladı.

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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) erkek ve kız Türkiye finalleri, 5 branşta Samsun'da başladı.
Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ANALİG 2018-2019 sezonu final haftasında güreş, judo, masa tenisi, yüzme ve bocce branşlarında 52 ilden 970 sporcu, Samsun'da dereceye girmek için mücadele edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen seremonide, ANALİG'de 5 spor branşının final müsabakalarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da yapıldığını söyledi.
Samsun'da 970 sporcuyu ağırladıklarını belirten Kasapoğlu, sporcuların centilmence mücadele etmesini istedi.

Final müsabakaları, 30 Mayıs'ta sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:25 Kaynak: AA
Samsun, Spor
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