Anamur'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.,
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Çarıklar Mahallesinde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının evinde yapılan arama bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:05 - Kaynak: AA
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