Anamur Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Şen Güven Tazeledi

Anamur
Turizm ve Kültür Derneği Başkanlığına Fatih Şen
yeniden seçildi.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda tek liste halinde gidilen seçimlerde 97 üyesi bulunan derneğin genel kurulu 74 üyenin katılımı ile gerçekleşti. Divan Başkanlığını Ali Arslan
Karagölü'nün yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu raporları ve hesapları oy birliği ile ibra edildi. Başkan Fatih Şen, gelecek yıllardaki çalışmalarında derneğin daha aktif rol alması ve Anamur'un tanıtımının uluslararası düzeye taşınması dileğinde bulundu.
Yapılan seçimler sonucunda Fatih başkanlığındaki yönetim kurulu Uzay Ünlüselek, Batuhan Temel, Fatma Çınar
, Hacı Gürbüz, Yahya Ayhan, Osman Gültekin
ve Feraye Vergül'den oluştu.
Denetim kurulunda Tamer Nar
, Ali Arslan Karagölü ve Osman Kahvecioğlu yer aldı. - MERSİN