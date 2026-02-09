Anayasa Mahkemesi'nde Emekli Aylığı Tartışması - Son Dakika
Anayasa Mahkemesi'nde Emekli Aylığı Tartışması

09.02.2026 12:47
CHP, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanunun ilgili maddesinin, "yetersiz olması ve eşitlik ilkesine aykırı bulunması" nedeniyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini 12 Şubat Perşembe günü yapacak.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…16.881…" ibaresinin "…20.000…" şeklinde değiştirilmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebinin ilk incelemesini, 12 Şubat Perşembe günü yapacak.

Başvuruda eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini, ilk inceleme aşamasında karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.

CHP, artışı yetersiz bulmuş, eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürmüştü

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru dilekçesinde, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin "milyonlarca emekliyi ilgilendirdiğini, artışın yetersiz olduğunu, tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyinin belirlemesi gerektiğini" belirterek, düzenlemenin, Anayasa'nın "insanca yaşam hakkı", "eşitlik", "hukuk devleti" ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: ANKA

