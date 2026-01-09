Anayasaya Aykırı 'RS Günü' Kutlamaları Devam Ediyor - Son Dakika
Anayasaya Aykırı 'RS Günü' Kutlamaları Devam Ediyor

09.01.2026 16:26
Banja Luka'da yapılan 'Sırp Cumhuriyeti Günü' kutlamaları, Anayasa Mahkemesi kararıyla yasak olmasına rağmen gerçekleşti.

BANJA Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "Sırp Cumhuriyeti (RS) Günü" kutlamaları bu yıl da yapıldı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin 2016'da "anayasaya aykırı" ilan ettiği ancak Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan RS'de kutlanmaya devam edilen gün kapsamında, Banja Luka'da geçit töreni gerçekleştirildi.

RS'ye bağlı polis birliklerinden 2 bin 700 kişinin katıldığı geçit töreninde, askeri araçlar da sergilendi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de anayasaya aykırı RS Günü'ne ilişkin kutlama notu paylaştı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ise RS'nin Anayasa Mahkemesi kararlarına yıllardır saygı duymadığına işaret ederek, kutlamaların aynı zamanda suç teşkil ettiğini belirtti.

Anayasaya aykırı "Sırp Cumhuriyeti Günü"

Bosnalı Sırplar, RS'nin kurulduğu 9 Ocak 1992 tarihini kutluyor ancak bu, aynı tarih Boşnaklara yönelik soykırımın başlangıcı kabul edildiği için ülkede tepkiyle karşılanıyor.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan eski RS Başkanı Milorad Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve katılanların yüzde 99'u, 9 Ocak'ın "RS Günü" olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi referandumu tanımamış ve bugünün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Bosnalı Sırplar, bu karara rağmen 9 Ocak'ta "RS Günü" kutlamalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

