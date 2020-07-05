Anayurt meydanı yarışmayla yenilenecek - Son Dakika

Anayurt meydanı yarışmayla yenilenecek

Talas Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı, düzenlenecek kentsel tasarım fikir yarışmasıyla yenilenecek.

Talas Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı, düzenlenecek kentsel tasarım fikir yarışmasıyla yenilenecek.

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Turgut Özal ve Cemil Baba caddeleri arasında, Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi'ni de kapsayan alanda hayata geçirilecek projeyle meydana yeni bir çehre kazandırılacak. Yapılacak düzenleme ile meydan, daha modern ve kullanışlı hale gelecek.


Tüm yurttan TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım türlerindeki fikir yarışmasında başvurular 14 Eylül Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.


Ödüllü yarışmaya katılmak isteyenler www.yarismatalas.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilecek.


Yoğun katılım olması beklenen yarışmanın sonuçları 21 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. "KİMLİKLİ PROJELER BEKLİYORUZ"


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yarışmaya katılan ülkemizin seçkin mimarlarından, şehir plancılarından ve peyzaj mimarlarından Talas'ın tarihi ve doğal yapısına uygun, çevresi ile bütünlük arz eden, geçmişten geleceğe bağ kuran, kimlikli ve kişilikli projeler bekliyoruz. Yaşama değer katan mekanlar ve meydanlar için bir adım attık. Yarışmacılar da bu adımın devamına vizyon, hayal ve estetik katarak Talas'a yakışır güzel eserler çıkartacaklar inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Turgut Özal, Eylül, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anayurt meydanı yarışmayla yenilenecek - Son Dakika

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