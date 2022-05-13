Android TV önemli bir dönüm noktasına ulaştı - Son Dakika

Google'ın Android TV platformu, bazı televizyonlarda önyüklü olarak geliyorken; Xiaomi TV Stick gibi cihazlar aracılığıyla da kullanılabiliyor. Son olarak Android 12 sürümüyle güncellenen ve yıl sonuna doğru Android 13 sürümü çıkması planlanan işletim sistemiyle ilgili son veriler açıklandı.

Çeşitli şirketler tarafından Google TV, Android TV veya Pay TV markası altında kullanılan akıllı TV platformunun 2020'de 7 binden fazla uygulamaya sahip olduğu açıklanmıştı. Google, 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirdiği I/O 2022 etkinliğinde bu sayının iki yıl içinde 3 bin artarak 10 bine ulaştığı bilgisini aktardı.

YouTube, Android TV'deki önemli eksikliği giderdi

Android TV, 100 milyon barajını geçti

Google, Android TV'nin aylık 110 milyondan fazla cihazda çalıştığını da duyurdu. Buna ek olarak, işletim sistemini dünyanın en büyük 10 akıllı TV üreticisinden 7'sinin kullandığının altını çizen teknoloji devi, şu anda 170'i Pay TV olmak üzere dünya çapında 300'den fazla ortağı olduğunun altını çizdi.

Netflix, VLC, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify dahil olmak üzere, Android telefonda çalışan popüler uygulamaların tamamı Android TV'de kullanılabiliyor. Google Play Store aracılığıyla akıllı televizyonun ekranıyla ve donanımıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilen uygulamalara erişebiliyorsunuz.

Hatırlatmak gerekirse Google, Android TV 12 ile kullanıcı arayüzüne 4K desteği, mikrofon ve kamera göstergesi gibi önemli yenilikler getirmişti. Bununla birlikte TV 13 sürümünde verimliliğe odaklanan şirket, pil tüketimini düşürmek amacıyla geliştirdiği yeni bir düşük güç bekleme modunu kullanıma sunacak.

Özellik sayesinde kullanıcılar, ihtiyaç duyulmadığında bildirim gelmesini engelleyebilecekler. Böylelikle uygulamalar arka planda işlem yapamadığı için televizyonun güç tüketimi de azalacak. Ayrıca Android TV 13, Resim içinde Resim (PiP) modu açıkken aynı anda iki pencerenin yan yana yerleştirilebilmesine de izin verecek.

Google, yeni Android sürümünü telefonlar için yayınladıktan bir veya iki ay sonra televizyonlara getiriyor. Bu stratejisini devam ettirirse, Android 13 yayınlandıktan birkaç ay sonra akıllı televizyon kullanıcıları Android TV 13'e kavuşacaklar.

– Sizler Android TV hakında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.