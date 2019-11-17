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Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş insanı yeniden adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIDün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:05 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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