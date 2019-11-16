Son Dakika › Güncel › Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2) - Son Dakika
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2)
6 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDISosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen iş insanı Mehmet A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:33 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen iş insanı Mehmet A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun