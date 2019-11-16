Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2)
Son Dakika Güncel Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2) - Son Dakika

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2)

6 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDISosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen iş insanı Mehmet A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen iş insanı Mehmet A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı
Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:10:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]