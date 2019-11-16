Son Dakika Haberleri: Ankamall AVM'de açılış rezaleti
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Ankamall AVM'de açılış rezaleti

6 saat önce

Ankamall AVM'de, bir mağazada, açılışa özel, ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hopörler verileceği duyurulunca yaşanan izdiham yüzünden az kalsın facia yaşanıyordu.

Ankamall AVM'de açılış rezaleti, System.String[]

Ankamall AVM'de, bir mağazada, açılışa özel, ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hopörler verileceği duyurulunca yaşanan izdiham yüzünden az kalsın facia yaşanıyordu.


Ankamall'da, Xiaomi isimli mağazanın açılışa özel ilk 500 kişiye akıllı saat, kulaklık, hopörler vereceğini duyurmasının ardından binlerce kişi açılışa akın etti. Güvenlik yetersiz kalınca Çevik kuvvet ekiplerinden yardım istendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle açılış iptal edildi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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