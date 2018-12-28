Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu Saha Ziyaretleri Yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu saha ziyaretleri yapıyor Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tuzcuoğlu, personel ile sohbet ettiANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, hizmet birimlerinde tek...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu saha ziyaretleri yapıyor

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tuzcuoğlu, personel ile sohbet etti



ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, hizmet birimlerinde tek tek incelemelerde bulunuyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün Etlik'te bulunan yerleşkesini ziyaret eden Tuzcuoğlu, belediye personeli ile de bir araya geldi.

"Şehirler insanlara benzer"

"Şehirler insan gibidir, tıpkı insanlar gibi bakıma ihtiyacı vardır" diyen Tuzcuoğlu, Kent Bakım Onarım Şubesi'nde görevli personelin meşakkatli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Şehir insan gibidir. Bizim medeniyetimizde şehir insana benzetilmiştir. Hacı Bayram Veli'nin dediği gibi;

'Ben ol şehre vardım

Ol şehri yapılır gördüm

Ben dahi bile yapıldım

Taş ve toprak arasında'

Yani diyor ki; İnsan bir şehri yaparken aslında kendisini yapar. Şehri inşa ederken aslında kendisini inşa eder. Taşla toprakla bir şeyler yaparken, aklımızda, gönlümüzde, ufkumuzda ne varsa onu inşa ederiz. Dağarcığımızda her ne varsa biz onu şehir olarak görüyoruz. Şehir hizmetleri insana hizmettir. İnsana hizmet etmek ise kutsal bir iştir. Zira insanoğlu eşrefi mahlükattır. Allahın yaratığı en şerefli varlıktır. Öyle olduğu için insana hizmet edenler de hayatın içinde en kıymetli hizmeti yapmış olurlar. Tüm belediye çalışanlarımız bu anlamda kutsal bir yapıyorlar. Güzel şehrimizin güzide insanlarına hizmet ediyorlar. Bu bilinci asla kaybetmemeliyiz."

"Şehirlerin alyuvar ve akyuvarları sizlersiniz"

Şehirde devam eden çalışmalara ilişkin ayrıntılı brifing alan Tuzcuoğlu, Kent Bakım Onarım Şubesi ve çalışanları için de önemli bir benzetme yaptı:

"Bizim yapmış olduğumuz hizmet doğrudan insana yönelik hizmettir. Belediyecilik hizmetleri damarda akan kan gibidir aslında. İnsanoğlunun vücudunda kan dolaşımı var. Bu dolaşım vücudu temizler ve hastalıklara bulaşmasını önler. Bünyenin canlı ve diri kalmasını sağlarlar. Şehrimiz de bakımsız olursa yıpranır ve eskir ama biz cadde cadde, sokak sokak şehrin damarlarında dolaşarak, bakım ve onarım hizmetleri yapıyoruz. Alyuvarların ve akyuvarların insanoğlunda yaptığı işi biz de şehrimiz için yapıyoruz. Yıpranan yerleri tamir ediyoruz, kirlenen yerleri temizliyoruz. Şehrimizi sürekli bakımlı hale getiriyoruz. İnsanlarımıza yaşanabilir bir şehir sunmak için mücadele ediyoruz."

"Omuz omuza daha güzel daha yaşanılabilir bir ankara için çalışacağız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine yeni atanmasının ardından Büyükşehir birimlerini yakından tanımak istediğini ifade eden Refik Tuzcuoğlu, Medeniyetler yarışının artık şehirler üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, işçisiyle, memuruyla her düzeyden bürokratıyla önceliklerinin Ankara'ya hizmet olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ecdadımız muhteşem şehirler kurmuşlar. En güzel örnekleri vücuda getirmişler. Onlar yapmış ve korumuşlar, nesilden nesile de bu mirası devretmişler. Şimdi bu emanet bizde. Bugün şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Ülkelerin kalkınma seviyeleri şehirler üzerinden değerlendiriliyor. İçinde yaşadığımız şehirleri parmakla gösterilir duruma getireceğiz. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için hep birlikte, tüm çalışanlarımızla dayanışma içinde olup kenetleneceğiz ve bu şehre hizmet edeceğiz. Omuz omuza verip Ankara'yı en güzel, en yaşanılabilir örnek bir şehir haline getireceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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